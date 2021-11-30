"Ювентус" могут исключить из Серии А и лишить чемпионских титулов

"Ювентус" могут исключить из Серии А и лишить чемпионских титулов

Туринский клуб подозревается в финансовых махинациях.

Самый титулованный футбольный клуб Италии "Ювентус" столкнулся с серьезной опасностью. Глава итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли заявил, что туринский клуб могут понизить в Серию B и лишить последних чемпионских титулов из-за ложной финансовой отчетности.

В расследовании фигурируют президент "бьянконери" Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

"Система обвинений очень серьезная и проливает зловещий свет на последние сезоны, учитывая, что в последние годы было реальное доминирование туринского клуба. Если "Ювентус" незаконно получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно было вмешаться и наложить индивидуальные санкции.

Для защиты тысяч фанатов мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и федеральную прокуратуру с просьбой перевести "Ювентус" в Серию B и лишить последних титулов, выигранных в результате этих потенциально незаконных операций", - приводит слова Донцелли Football Italia со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

По информации La Gazzetta dello Sport, правоохранительные органы также расследуют финансовые детали трансфера Криштиану Роналду в Турин и период его пребывания в клубе с 2018-го по 2021 год. Эти документы сравнивают с записями телефонных разговоров, которые есть в распоряжении следствия.

Туринский клуб подозревают в том, что он мог совершать дополнительные переводы португальскому форварду, не внося их в финансовую отчетность. Внимание следователей привлек тот факт, что в телефонных разговорах регулярно упоминаются ежемесячные платежи Роналду во время жесткого локдауна в Италии (март - апрель 2020 года). В то время другие футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты или отсрочку платежей.

Из-за коррупционного скандала в 2006 году "Ювентус" уже переводился в Серию B. Тогда туринский клуб также лишили выигранных в сезонах 2004/05 и 2005/06 "скудетто".

С 2012-го по 2020 год "Ювентус" девять раз подряд становился чемпионом Италии, пока в прошлом сезоне гегемонию туринцев не прервал миланский "Интер".

В нынешнем сезоне команда Массимилиано Аллегри после 14 туров идет на седьмой позиции, набрав 21 балл. В последнем матче чемпионата "Старая синьора" проиграла "Аталанте" украинца Руслана Малиновского.

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