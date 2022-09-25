В Запорожье раздались взрывы

Объявлена воздушная тревога.
Враг совершает ракетную атаку на Запорожье.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Будьте осторожны! Соблюдайте правила воздушной безопасности!!! Подробности впоследствии", — говорится в сообщении.
"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов. Находитесь в укрытиях!! Всегда есть риск повторных обстрелов. Соблюдение правил воздушной тревоги сохранит вашу жизнь", — написал он во втором сообщении.
Напомним, эксперт объяснил, почему по Запорожью стало так много прилетов в последние дни.
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