В Запорожье раздались взрывы

Враг совершает ракетную атаку на Запорожье.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Будьте осторожны! Соблюдайте правила воздушной безопасности!!! Подробности впоследствии", — говорится в сообщении.

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов. Находитесь в укрытиях!! Всегда есть риск повторных обстрелов. Соблюдение правил воздушной тревоги сохранит вашу жизнь", — написал он во втором сообщении.

Напомним, эксперт объяснил, почему по Запорожью стало так много прилетов в последние дни.

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