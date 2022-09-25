У Запоріжжі пролунали вибухи

Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Будьте обережні! Дотримуйтесь правил повітряної безпеки!!! Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів. Знаходитесь в укриттях!! Завжди є ризик повторних обстрілів. Дотримання правил повітряної тривоги збереже ваше життя", - написав він у другому повідомленні.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому по Запоріжжю стало так багато прильотів в останні дні.

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