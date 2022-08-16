В Запорожье раздаются взрывы: берегите себя

В Запорожье были слышны звуки взрывов

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Также читайте В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонщины: какую помощь предлагают

Ранее сообщалось, что изменились правила въезда на оккупированные территории из Запорожской области.

Читайте также:

В Запорожье создали хаб для переселенцев