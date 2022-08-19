В Запорожье слышны взрывы: сработало ПВО

В пятницу, 19 августа, жители Запорожья сообщили о звуках взрывов в городе.
Громкие звуки в областном центре – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Глава области пообещал впоследствии рассказать детали. По предварительной информации, жертв нет.
"Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила воздушной тревоги", — подчеркнул Старух.
По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, около 13.00, запорожцы слышали работу сил противовоздушной обороны.
Следует отметить, что в 13:01 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Об отражении сообщили за пол часа — в 13:32.
Как сообщалось, британские разведчики объяснили, почему Россия ежедневно мощно обстреливает Харьков. Оккупанты пытаются удержать на этом направлении украинские силы. Город расположен в 15 км от линии фронта. Харьков остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Именно поэтому залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие повлекли за собой разорение в значительных частях города.
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