У Запоріжжі чутно вибухи: спрацювала ППО

У п'ятницю, 19 серпня, мешканці Запоріжжя повідомили про звуки вибухів у місті.

Гучні звуки в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Очільник області пообіцяв згодом розповісти деталі. За попередньою інформаією, жертв немає.

"Зберігаємо спокій та дотримуємось правил повітряної тривоги", - наголосив Старух.

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва,близько 13.00, запоріжці чули роботу сил протиповітряної оборони.

Слід зауважити, що о 13:01 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. Про відбй повдомили за пів години - о 13:32.

Як повідомлялося, британські розвідники пояснили, чому Росія щоденно потужно обстрілює Харків. Окупанти намагаються утримати на цьому напрямку українські сили. Місто розташоване за 15 км від лінії фронту.Харків залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Саме тому залпові ракетні установки та загалом неточна місцева зброя спричинили спустошення у значних частинах міста.

Читайте також: