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Понад 250 ударів ножем: на Дніпропетровщині чоловік вбив рідну матір

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Понад 250 ударів ножем: на Дніпропетровщині чоловік вбив рідну матір

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Решту життя чоловік відбуватиме у в'язниці - він жорстоко розправився зі своєю матір'ю.

Обвинувачений своєї провини не визнав.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час судового розгляду встановлено, що у липні 2019 року раніше судимий чоловік на тлі довготривалих неприязних взаємин завдав ножем матері понад 250 поранень. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Апеляційний суд, ретельно дослідивши матеріали, підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив вирок - довічне позбавлення волі. Наразі вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, у селі під Кропивницьким 37-річний чоловік вбив свою матір.

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