Верховная рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

Решение поддержали 311 народных депутатов.

Верховная рада Украины приняла закон о ратификации соглашения между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве.

Об этом стало известно по трансляции заседания парламента 17 февраля.

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Проект документа №0144 поддержали 311 народных депутатов. Это позволит выполнить дальнейшие внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известном как "авиационный безвиз" или "открытое небо". Согласно документу, Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены Евросоюза. В то же время, страны ЕС смогут назначать любого своего перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время может быть подписан и "промышленный безвиз" с Евросоюзом.

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