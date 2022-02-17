Верховная рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

Решение поддержали 311 народных депутатов.
Верховная рада Украины приняла закон о ратификации соглашения между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве.
Об этом стало известно по трансляции заседания парламента 17 февраля.
Проект документа №0144 поддержали 311 народных депутатов. Это позволит выполнить дальнейшие внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве, известном как "авиационный безвиз" или "открытое небо". Согласно документу, Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены Евросоюза. В то же время, страны ЕС смогут назначать любого своего перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.
Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время может быть подписан и "промышленный безвиз" с Евросоюзом.
Читайте также: