Верховна рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС

Рішення підтримали 311 народних депутатів.

Верховна рада України ухвалила закон про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір.

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту 17 лютого.

Проєкт документу №0144 підтримали 311 народних депутатів. Це дозволить виконати подальші внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угоди.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо". Згідно з документом, Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів до будь-яких країн-членів Євросоюзу. Водночас країни ЄС зможуть призначати будь-якого свого перевізника для виконання рейсів до України. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Невдовзі після цього президент Україні Володимир Зеленський заявив, вже найближчим часом може бути підписаний і "промисловий безвіз" з Євросоюзом.

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