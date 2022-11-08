Вместо самолета – дроны: в Тернополе продали советский памятник, чтобы помочь ВСУ

В Тернополе демонтировали и продали старый советский самолет, чтобы купить дроны для ВСУ.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Самолет в Тернополе стоял на входе в парк Национального возрождения. Он был демонтирован после начала полномасштабного наступления России на Украину. После этого старый МиГ-15 был продан, чтобы собрать средства на ВСУ.

"Понятно, что советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили. За вырученные средства и средства бюджета приобрели дроны Мавик 3 — 2 шт. и Мавик 2 — 1 шт. Чтобы как можно быстрее одержать победу", — сообщил мэр Тернополя.

Демонтаж советских символов в Тернополе

В Тернополе после начала полномасштабного вторжения начался демонтаж советских символов и памятников. В апреле 2022 года демонтировали старый советский самолет. Памятник расположен у входа в парк Национального возрождения на массиве "Восточный". Решение о его демонтаже приняла мэрия. Демонтаж провели в соответствии с решением исполнительного комитета "Об выполнении работ по демонтажу объекта благоустройства".

Также в Тернополе демонтировали из центра города памятник российскому поэту Александру Пушкину.

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