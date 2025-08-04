- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львовской области водитель BMW сбил велосипедиста: детали
За наезд на велосипедиста водителю BMW грозит тюрьма.
На Львовщине произошло ужасное ДТП с участием BMW и велосипеда. Погиб 61-летний мужчина.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Подробности о ДТП во Львовской области
Как стало известно, ДТП произошло 3 августа около 22:00 на автодороге Львов-Луцк в городе Радехов Шептицкого района.
По данным полиции, виновником водитель автомобиля BMW X5. Так, 25-летний житель Волынской области совершил наезд на велосипедиста – местного жителя в возрасте 61 года. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без него.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в воскресенье, 3 августа, в городе Дубно Ровенской области произошла смертельная авария. На дороге столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.
Многочисленные повреждения получили и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна. К сожалению, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении. За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения.