Во Львовской области водитель BMW сбил велосипедиста: детали

ДТП во Львовской области

Реклама

На Львовщине произошло ужасное ДТП с участием BMW и велосипеда. Погиб 61-летний мужчина.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Подробности о ДТП во Львовской области

Как стало известно, ДТП произошло 3 августа около 22:00 на автодороге Львов-Луцк в городе Радехов Шептицкого района.

Реклама

По данным полиции, виновником водитель автомобиля BMW X5. Так, 25-летний житель Волынской области совершил наезд на велосипедиста – местного жителя в возрасте 61 года. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без него.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в воскресенье, 3 августа, в городе Дубно Ровенской области произошла смертельная авария. На дороге столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.

Реклама

Многочисленные повреждения получили и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна. К сожалению, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении. За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения.