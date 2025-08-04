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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Львівщині водій BMW збив велосипедиста: деталі

За наїзд на велосипедиста кермувальнику BMW загрожує в'язниця.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ДТП на Львівщині

ДТП на Львівщині

На Львівщині сталася жахлива ДТП за участі BMW та велосипеда. Загинув 61-річний чоловік.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Подробиці про ДТП на Львівщині

Як стало відомо, дорожньо-транспортна пригода сталась 3 серпня близько 22:00 на автодорозі Львів-Луцьк у місті Радехів Шептицького району.

За даними поліції, винуватцем є водій автомобіля BMW X5. Так, 25-річний мешканець Волинської області скоїв наїзд на велосипедиста – місцевого жителя у віці 61 року. Постраждалий отримав травми, несумісні з життям.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без нього.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, у місті Дубно Рівненської області сталася смертельна аварія. На дорозі зіткнулися автомобілі Renault Scenic та Ford Fiesta загинув дворічний син одного з водіїв.

Численні ушкодження отримали і були госпіталізовані шестеро осіб, серед яких 32-річний водій Ford Fiesta, троє його пасажирів та дві пасажирки мінівена. На жаль, 2-річний син водія Ford від отриманих травм помер у медзакладі. За кермом Renault Scenic перебував 68-річний рівнянин.

Обставини ДТП встановлюються. У водіїв відібрані біологічні зразки на визначення стану спʼяніння.

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