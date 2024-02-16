В пятницу, 16 февраля, во время масштабной воздушной тревоги Воздушные силы сообщили о пусках ракет. В Украине – масштабная воздушная тревога.

Об этом говорится в сообщениях Командования ВС ВСУ.

Около 15:00 в регионах Украины начали объявлять воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Она стремительно распространилась по областям. В 15:17 "покраснела" вся страна.

Воздушные силы сообщили о пусках российских ракет в направлении Кировоградской и Полтавской областей. В частности, на Кременчуг, Миргород и Кропивницкий. Военные просили жителей городов находиться в укрытиях.

Мониторинговые чаты и местные Телеграмм-канал информировали, что в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов. Также громко в Кропивницком.

Как сообщалось, в Украине была объявлена воздушная тревога в связи с применением вражеского баллистического вооружения.

Кроме того, ранее днем ПС ВСУ сообщали, что россияне запустили баллистическую ракету. Сначала украинские военные сообщили о российской баллистике в Сумской области, а затем – об обстреле региона.

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