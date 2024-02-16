У п'ятницю, 16 лютого, під час масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про пуски ракет. В Україні - масштабна повітряна тривога.

Про це йдеться у повідомленнях Командування ПС ЗСУ.

Близько 15:00 в регіонах України почали оголошувати повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Вона стрімко поширилася областями. О 15:17 "почервоніла" вся країна.

Повітряні сили повідомили, про пуски російських ракет у напрямку Кіровоградської та Полтавської областей. Зокрема, на Кременчук, Миргород та Кропивницький. Військові просили мешканців міст перебувати в укриттях.

Моніторингові чати та місцеві Телеграм-канал інформували, що у Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині чули звуки вибухів. Також гучно у Кропивницькому.

Як повідомлялося, в Україні було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з застосуванням ворожого балістичного озброєння.

Крім того, раніше вдень ПС ЗСУ повідомляли, що росіяни запустили балістичну ракету. Спочатку українські військові повідомили про російську балістику в Сумській області, а потім - про обстріл регіону.

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