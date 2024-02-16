Росіяни запустили балістичну ракету - Повітряні сили

У низці областей була тривога.

У п'ятницю, 16 лютого, на Сумщині зафіксували балістичну ракету, яку випустила російська окупаційна армія під час повітряної тривоги.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку українські військові повідомили про російську балістику в Сумській області, а потім - про обстріл регіону.

"Обстріл Сумщини з Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що о 13:18 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога. "Почервоніли" Запорізька, Черкаська, Кіровоградська,Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Миколаївська та Херсонська області. Сирени лунали до 13:46.

Нагадаємо, зранку 15 лютого окупаційна армія РФ завдала масованого удару по Україні. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей. Загалом росіяни запустили 26 ракет: повітряного і морського базування, балістичні, авіаційні та зенітні.

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