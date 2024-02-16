Россияне запустили баллистическую ракету — Воздушные силы

В ряде областей была тревога.

В пятницу, 16 февраля, в Сумской области зафиксировали баллистическую ракету, которую выпустила российская оккупационная армия во время воздушной тревоги.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Сначала украинские военные сообщили о российской баллистике в Сумской области, а затем – об обстреле региона.

"Обстрел Сумщины из Курской области РФ", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 13:18 воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" Запорожская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Николаевская и Херсонская области. Сирены звучали до 13:46.

Напомним, утром 15 февраля оккупационная армия РФ нанесла массированный удар по Украине. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей. В общей сложности россияне запустили 26 ракет: воздушного и морского базирования, баллистические, авиационные и зенитные.

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