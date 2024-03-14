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Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

В ряде областей – тревога.

"Покраснели" четыре региона.

В четверг, 14 марта, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В некоторых областях страны объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, вражеская тактическая авиация осуществила пуски управляемых авиационных бомб в Донецкой и Сумской областях.

По состоянию на 12.00 сирены раздаются в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Воздушные силы информировали об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе применения авиационных средств поражения.

Как сообщалось, утром 14 марта почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога. ПС предупреждали об угрозе баллистического вооружения с востока.

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