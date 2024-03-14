Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

"Почервоніли" чотири регіони.
У четвер, 14 березня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У деяких областях країни оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині та на Сумщині.
Станом на 12:00 сирени лунають у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Як повідомлялося, зранку 14 березня майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. ПС попереджали про загрозу балістичного озброєння зі сходу.