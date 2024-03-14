Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

У четвер, 14 березня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У деяких областях країни оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіаційних бомб на Донеччині та на Сумщині.

Станом на 12:00 сирени лунають у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Як повідомлялося, зранку 14 березня майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. ПС попереджали про загрозу балістичного озброєння зі сходу.

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