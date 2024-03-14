Готував підрив залізниці на Харківщині: СБУ спіймала російського агента

СБУ затримала російського диверсанта, який готував підриви на об’єктах "Укрзалізниці" в Харківській області. Окрім того, зловмисник розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в обласному центрі та на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла російській диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" у Харківській області. Так, в результаті спецоперації було затримано російського диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції.

Зловмисником виявився місцевий житель, який працював на Головне управління Генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

Для скоєння серії вибухів поплічник ворога планував використати саморобну вибухівку. Інструкцію для її виготовлення вдома фігурант дистанційно отримав від російської воєнної розвідки.

"У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку", – зазначили в СБУ.

Однак плани ворога зазнали поразки, адже українська спецслужба завчасно викрила зловмисника, встановила особи його російських кураторів та їхні злочинні наміри.

Після цього в СБУ покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність диверсанта і затримали його на етапі підготовки вибухів.

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Під час розслідування спецслужба отримала докази того, що спільник ворога виконував ще одне завдання – збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді, що на Дніпропетровщині. Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ.

За даними слідства, зловмисник дистанційно координував свої дії зі знайомим – представником агентурного апарату російського ГРУ, який перебуває на території РФ. Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджерах.

Під час обшуків у помешканні затриманого було знайдено мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності. Слідчі повідомили затриманому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

До слова в Україні до 15 років ув’язнення засудили продавця вуличної їжі, який був російським агентом та шпигував за будівлями СБУ і ЗСУ.

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