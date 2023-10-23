Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Кировоградской области

Силы противовоздушной обороны отрабатывают по вражеским ударным беспилотникам в Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

"Ударные БПЛА (вероятно "Shahed") в Кировоградской области. Направление движения на север. Работает ПВО в области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия ищет пробелы в украинской ПВО перед зимним ракетным террором.

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