Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Кировоградской области

В области идет воздушная тревога.
Силы противовоздушной обороны отрабатывают по вражеским ударным беспилотникам в Кировоградской области.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.
"Ударные БПЛА (вероятно "Shahed") в Кировоградской области. Направление движения на север. Работает ПВО в области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия ищет пробелы в украинской ПВО перед зимним ракетным террором.
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