Повітряні сили повідомили про роботу ППО на Кіровоградщині

У області триває повітряна тривога.
Сили протиповітряної оборони відпрацьовують по ворожим ударним безпілотникам у Кіровоградській області.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.
"Ударні БпЛА (імовірно "Shahed") в Кіровоградській області. Напрямок руху на північ. Працює ППО в області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія шукає прогалини в українській ППО перед зимовим ракетним терором.
Читайте також:
- Воїни ЗСУ розповіли про озброєння, яке вдало знищує іранські "Шахеди": "Просто і надійно"
- Чи здатна російська ППО збивати ATACMS: експерт оцінив можливості ворога
- Нічні удари дронами і ракетами різних типів: скільки цілей збила ППО і де є влучання