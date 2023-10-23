Повітряні сили повідомили про роботу ППО на Кіровоградщині

Сили протиповітряної оборони відпрацьовують по ворожим ударним безпілотникам у Кіровоградській області.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

"Ударні БпЛА (імовірно "Shahed") в Кіровоградській області. Напрямок руху на північ. Працює ППО в області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія шукає прогалини в українській ППО перед зимовим ракетним терором.

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