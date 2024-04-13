Возможно ли сейчас контрнаступление ВСУ: мнение военного эксперта

Вопросы о контрнаступательных действиях ВСУ звучат довольно часто. Их ставят люди, оторванные от реальности, потому что мы сейчас врага остановить не можем.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

"Зачем вводить людей в заблуждение? Задача стратегической оборонной операции – это остановить продвижение врага, уничтожить как можно больше техники и живой силы противника. И только на третьей позиции, если выполним две предыдущие, можно использовать время стабилизации, чтобы пополнить ресурсы и резервы", – подчеркнул он.

Сейчас у нас недостаточно ресурсов, констатировал он, даже для того, чтобы остановить врага и обороняться, поэтому нет смысла говорить о контрнаступлении.

"Это может быть только стратегический план, до которого еще как далеко. Но для этого нам нужно провести полноценную мобилизацию, сделать это наконец, хотя бы на третий год войны", — резюмировал Романенко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прошлогодняя попытка контрнаступления Украины против России была "не столь успешной", и пообещал, что следующая попытка нанести ответный удар России продемонстрирует больший прогресс.

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