Чи можливий наразі контрнаступ ЗСУ: думка військового експерта

Питання про контрнаступальні дії ЗСУ лунають доволі часто. Їх ставлять люди, які відірвані від реальності, бо ми зараз ворога зупинити не можемо.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

"Навіщо вводити людей в оману? Завдання стратегічної оборонної операції – це зупинити просування ворога, знищити якомога більше техніки та живої сили противника. І тільки на третій позиції, якщо виконаємо дві попередніх, можна використати час стабілізації, щоб поповнити ресурси та резерви", – наголосив він.

Зараз у нас недостатньо ресурсів, констатував він, навіть для того, щоб зупинити ворога та оборонятися, тому немає навіть сенсу говорити про контрнаступ.

"Це може бути лише стратегічний план, до якого ще ой як далеко. Але для цього нам потрібно провести повноцінну мобілізацію, зробити це нарешті, хоча б на третій рік війни", – резюмував Романенко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський визнав, що минулорічна спроба контрнаступу України проти Росії була “не настільки успішною”, і пообіцяв, що наступна спроба завдати удару у відповідь Росії продемонструє більший прогрес.

Читайте також: