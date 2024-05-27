Возможно ли взломать приложение "Резерв+": в Минобороны прокомментировали

Приложение получает данные по запросу из реестра в зашифрованном виде.

В Минобороны Украины заверили, что взломать систему приложения "Резерв+" и получить базы данных из него невозможно, так как они там не хранятся.

Об этом заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в комментарии "Укринформу".

Черногоренко утверждает, что приложение надежно защищено. Она сообщила, что "Резерв+" получил аттестат соответствия комплексной системы защиты информации.

"Над приложением работали лучшие команды по кибербезопасности и использовали лучшие успешные практики по созданию государственных приложений. Можем заверить, что взломать систему приложения и получить данные из нее невозможно, потому что она не хранит их", — сказала заместитель министра обороны.

Она объяснила, что приложение работает по принципу "Дии" и получает данные по запросу из реестра в зашифрованном виде.

Черногоренко добавила, что "те компрометации, которые уже гуляют в Сети", являются фейками и попытками сорвать мобилизационные процессы, а также подорвать доверие к государственным приложениям.

Напомним, ранее в Минобороны ответили на самые распространенные вопросы о работе приложения "Резерв+" и реестра данных "Обериг".

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