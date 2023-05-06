Возвращение из плена 45 защитников "Азовстали": появилось видео

В субботу, 6 мая, из российского плена вернулись еще 45 защитников "Азовстали", все они – бойцы Нацгвардии.

Служба безопасности Украины опубликовала видео возвращения пленных.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", — говорится в сообщении СБУ.

На опубликованных кадрах видно, что автобус с украинскими бойцами на место обмена сопровождали кареты скорой помощи.

Первыми вышли три женщины, которых встречали цветами. Многие бойцы набросили на плечи сине-желтые полотнища национальных флагов. Некоторые сразу звонили по телефону родным, сообщая об окончании ужаса.

Оказавшись на подконтрольной Украине территории, освобожденные нацгвардейцы сделали общую фотографию.

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