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Возвращение из плена 45 защитников "Азовстали": появилось видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Возвращение из плена 45 защитников "Азовстали": появилось видео

Возвращение из российского плена 45 защитников "Азовстали" 6 мая 2023 года / Фото: скриншот с видео

СБУ опубликовала эксклюзивные кадры возвращения пленных 6 мая.

В субботу, 6 мая, из российского плена вернулись еще 45 защитников "Азовстали", все они – бойцы Нацгвардии.

Служба безопасности Украины опубликовала видео возвращения пленных.

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными", — говорится в сообщении СБУ.

На опубликованных кадрах видно, что автобус с украинскими бойцами на место обмена сопровождали кареты скорой помощи.

Первыми вышли три женщины, которых встречали цветами. Многие бойцы набросили на плечи сине-желтые полотнища национальных флагов. Некоторые сразу звонили по телефону родным, сообщая об окончании ужаса.

Оказавшись на подконтрольной Украине территории, освобожденные нацгвардейцы сделали общую фотографию.

Напомним, среди освобожденных 6 мая из плена – участник уже легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали".

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Дата публикации
Просмотры
358
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