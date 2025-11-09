Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 9 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БПЛА из Сумщины курсом на Полтавщину.

БпЛА по Харьковщине курсом на Днепропетровщину. БпЛА из Черного моря в направлении Одессы.

Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.