Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 11 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

«Группы БпЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.