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Враг ночью атаковал Запорожье: есть раненые

Враг ночью атаковал Запорожье: есть раненые

Медики оказали пострадавшим помощь / Фото: ТСН.ua

Атака россиян попала по частным жилым домам.

Враг ночью атаковал Запорожье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

Россияне попали по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.

Предварительно три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь.

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