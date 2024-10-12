Враг ночью атаковал Запорожье: есть раненые

Атака россиян попала по частным жилым домам.
Враг ночью атаковал Запорожье.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.
Россияне попали по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.
Предварительно три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь.
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