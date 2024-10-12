Враг ночью атаковал Запорожье: есть раненые

Враг ночью атаковал Запорожье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

Россияне попали по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.

Предварительно три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь.

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