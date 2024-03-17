Враг снова атаковал Сумщину: раздалось 286 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 16 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

Великописаревская громада: осуществлены пуски КАБ с самолета тактической авиации (16 взрывов), пуски ФАБ МПК с самолета тактической авиации (2 взрыва), минометные обстрелы (35 взрывов), обстрел БпЛА «ЛАНЦЕТ» (1 взрыв).

Тростянецкая громада: зафиксирован обстрел БПЛА «ЛАНЦЕТ» (1 взрыв).

Миропольская громада: враг бил из артиллерии (1 взрыв) Также произошел обстрел БпЛА типа FPV дрон-камиказде (1 взрыв).

Средино-Будская громада: россияне ударили из РСЗО (5 взрывов), минометов (17 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и произвели обстрел БпЛА FPV-дрон-камикадзе (1 взрыв).

Хотинская громада: 18 мин сбросил враг на территорию общины. Также были артобстрел (2 взрыва), обстрел из стрелкового оружия, РСЗО (10 взрывов) и сброс с БпЛА взрывных предметов (4 взрыва).

Краснопольская громада: были артобстрелы (9 взрывов) и сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв).

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Светская громада: совершены артиллерийские обстрелы (10 взрывов) и обстрел из стрелкового оружия.

Шалыгинская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (8 взрывов) и минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (22 взрывов), АГС (40 взрывов), минометов (8 взрывов) и сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство (1 взрыв). Также произошли пуск КАБ с самолета тактической авиации (1 взрыв), ракетный удар (1 взрыв), танковый обстрел (10 взрывов).

Эсманьская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

Ворожбянская громада: совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

Новослободская громада: россияне били из артиллерии (3 взрыва) и минометов (34 взрыва).

Юнаковская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных предметов (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта в Сумах дрон попал в многоэтажку.

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