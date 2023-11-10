Враг усиливает атаки: в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Оккупационные войска продолжают стягивать в Авдеевку свою технику прикрывая опрокидывание минометными и артиллерийскими обстрелами.

Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев в эфире Эспрессо.

По его словам, враг ужесточил атаки.

"Мы находимся между Авдеевкой и Бахмутом, а именно на Горловском направлении, конкретнее уточнять не могу. Расскажу ситуацию, которая есть на нашем направлении, потому что немного выпал из фокуса Бахмут из-за активизации штурмов врага на Авдеевку. Сейчас наше внимание приковано к тому, что перед нами на глубине 10-20 км противник тянет свою технику, которой обстреливает именно Авдеевку», – рассказал военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

В частности, он отметил, что, несмотря на это, наши разведчики прибегают к уловкам и находят вражескую технику, которую впоследствии Евгений с собратьями поражают.

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"Сразу скажу, что это не десятки единиц техники кафиров за один раз. Однако в нашем арсенале есть пушки Д-20, Д-30, танки, МТ-ЛБшки, а еще неделю назад был самый серьезный наш трофей — "Солнцепек". Об Авдеевке могу вам сказать, что мы слышим ночью, насколько плотно враг обстреливает этот город. Скажу вам, что гул не стихает над Авдеевкой, а она от нас по карте где-то 12-15 км", — заметил Евгений Иевлев.

Добавим, что ночь на 10 ноября в ряде областей Украины прошла с обстрелами.

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