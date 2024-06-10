Враг вывел в Черное, Азовское и Средиземное моря "Калибры"

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Военно-Морские Силы ВСУ сообщают об опасности от кораблей врага.

Стало известно, что по состоянию на 06:00 10 июня 2024:

в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 4 судна, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Напомним, 6 мая в ГУР сообщили, что их морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер кафиров в бухте Узкая в Крыму. Там тоже показали видео поражения.

Позже представитель украинской разведки Андрей Юсов уточнил, что речь идет о катере серии "Мангуст" 150 — достаточно новейшей разработке россиян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не просто поразили, а уничтожили! ГУР рассказали подробности ликвидации вражеского катера в Крыму

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