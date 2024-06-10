Ворог вивів у Чорне, Азовське та Середземне моря "Калібри"

Під час оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

Військово-Морські Сили ЗСУ повідомляють про небезпеку від кораблів ворога.

Стало відомо, що станом на 06:00 10 червня 2024 року:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 4 судна, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, 6 травня в ГУР повідомили, що їхній морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер окупантів у бухті Вузька в Криму. Там також показали відео ураження.

Пізніше представник української розвідки Андрій Юсов уточнив, що йдеться про катер серії "Мангуст" 150 – достатньо новітню розробку росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

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