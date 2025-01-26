ВС РФ запустили "Шахеды" по Украине: детали ночной атаки

В ночь на 26 января 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 72 ударными БпЛА типа" Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09:00 подтверждены сбитие 50 "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях", — говорится в сообщении.

9 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА – в воздухе, боевая работа продолжается.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине гремели взрывы. По данным ОВА, ПВО сбила 12 ударных дронов.