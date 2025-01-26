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ЗС РФ запустили "Шахеди" по Україні: деталі нічної атаки

ЗС РФ запустили "Шахеди" по Україні: деталі нічної атаки

Уночі працювала ППО / Фото: Associated Press

ППО працювала у низці регіонів.

У ніч проти 26 січня 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 50 "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі, бойова робота триває.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині гриміли вибухи. За даними ОВА, ППО збила 12 ударних дронів.

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