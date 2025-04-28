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Об этом в воскресенье, 27 апреля, сказал госсекретарь Марко Рубио в эфире NBC News. По его словам, сейчас Россия и Украина ближе к миру, чем когда-либо за последние три года. Именно поэтому Трамп пока не будет вводить дополнительные санкции против России, потому что хочет заключить мирное соглашение, по которому и Киев, и Москва должны чем-то пожертвовать.

Нельзя сказать, что это какая-то кардинально другая риторика администрации США. Уже долгое время представители команды Трампа повторяют, что их главная цель — остановить смерти людей, особенно с украинской стороны, потому что их больше. Поэтому Америка в диалоге с обеими сторонами — и с Украиной, и с Россией. Особенно с Путиным, потому что за последние три года с ним никто не говорил, а так нельзя, потому что только дипломатией можно закончить эту войну.

Однако 100 дней «дипломатии» Трампа дали совершенно противоположные результаты. В отличие от Украины, Путин не только не соглашается на безусловное прекращение огня, как предпосылку для начала каких-либо переговоров о более широком урегулировании войны, но и публично унижает Трампа, благодаря КНДР (чем впервые публично признал участие северокорейских солдат в войне против Украины на стороне России). Более того, Путин уже сделал из Трампа не посредника, а соучастника, кратно увеличив количество обстрелов гражданских объектов по всей Украине.

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Почему США называют эту неделю решающей для достижения мирного соглашения? Какие условия выдвигает Путин? И реальна ли установка режима прекращения огня? О результатах итальянской встречи Трампа и Зеленского читайте в материале ТСН.ua.

Три предпосылки: встреча Трампа и Зеленского

Кадры встречи президентов Трампа и Зеленского в субботу, 26 апреля, на двух стульях в базилике Святого Петра в Риме на похоронах Папы Римского облетели мировые СМИ. Она стала самой необычной в мировой дипломатической практике. К тому же, после «теплого» приема украинского президента в Овальном кабинете в конце февраля, закончившемся громкой ссорой в прямом эфире, к римской встрече было приковано большое внимание.

Пока Daily Mail, один британский таблоид, называл Трампа величайшим нарушителем протокола на похоронах Папы Римского, ведь тот надел синий костюм и галстук вместо черных, другой британский таблоид The Sun даже опубликовал комментарий профессионального чтеца по губам Никогда Гиклинга, который выяснил, что именно в поговорить с Зеленским. «Ты не имеешь права здесь быть, окажи мне услугу, ты не должен быть здесь», — якобы сказал президент США.

Официально же Зеленский назвал эту довольно необычную встречу с Трампом на стульях в базилике Святого Петра в Риме «имеющей потенциал стать исторической». В Белом доме ее охарактеризовали как «очень продуктивную». Эксперты напомнили, что это были первые переговоры Трампа и Зеленского после громкой ссоры 28 февраля в Белом доме. К тому же это была первая незапланированная поездка Трампа за границу с начала его второго президентского срока. Ведь первым запланированным должен стать визит президента США в Саудовскую Аравию в середине мая, где также могла состояться его встреча с Путиным. Поэтому то, что украинский и американский президенты поговорили без камер и представителей команды Трампа с глазу на глаз уже очень хороший сигнал. К тому же стоит напомнить, что предшествовало этому разговору.

Во-первых, в пятницу, 25 апреля, в журнале Time вышло большое интервью Трампа, где он в очередной раз обвинил Украину в начале войны вроде бы из-за наших стремлений вступить в НАТО, а об оккупированном Крыме сказал, что он «останется с Россией».

Во-вторых, также в пятницу, 25 апреля, издание Reuters опубликовало детали мирного плана Трампа — «окончательного предложения» Вашингтона — согласно которому США де-юре признают контроль России над Крымом, и де-факто — над Луганской и частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Украина же забывает о НАТО и получит гарантии безопасности.

В-третьих, именно в пятницу, 25 апреля, спецпосланник Трампа Стив Виткофф в четвертый раз приехал в Путин на переговоры. Российская пропаганда подавала это как историческую знаковую встречу, после чего Кремль вроде бы согласился на прямые переговоры с Киевом. Однако, как оказалось позже, помощник Путина Юрий Ушаков несколько не так понял слова главы Кремля о готовности к диалогу с Украиной.

Хаотические заявления Трампа: договоренности с Путиным нет

Очередной приезд Виткоффа в Москву российские федеральные каналы преподносили как большое историческое событие, так как он состоялся в день 80-летия встречи на Эльбе. Напомним, что в апреле 1945 года замкнулись два европейских фронта во время Второй мировой, а «встречей на Эльбе» называют встречу советских, британских и американских солдат на реке Эльба, близ города Торгау в Германии. Однако российские пропагандисты почему-то умолчали, что СССР тогда представлял украинец Александр Сильвашко.

Кремлевские СМИ упаковали все так, что США и Россия сейчас нарабатывают контуры нового мирового порядка, пока Украина и ЕС в лице Франции, Британии и Германии хотят дальше продолжать воевать. При этом ни на одном федеральном российском канале всерьез не обсуждают возможность прекращения огня и начало переговоров о более широком урегулировании войны. Зато о готовности Кремля говорить напрямую с Киевом в российских новостях уточнили, что имелась в виду готовность Путина к диалогу, чтобы объяснить Украине, почему Россия обстреливает гражданские объекты, которые, по словам главы Кремля, ВСУ якобы используют в своих целях.

То есть, ни о каком согласии Москвы садиться за стол переговоров с Киевом речь не идет. Как и об остановке российских бомбардировок украинских гражданских объектов, как это было в Кривом Роге, Сумах и Киеве, пока администрация Трампа пытается вести с Кремлем переговоры о «мире». Не говоря уже о полном прекращении огня по всей линии фронта. Так, в понедельник, 28 апреля, Путин заявил о новом перемирии на три дня — от нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. То есть, на 9 мая, потому что в Москву на парад приедут иностранные гости, включая главного — лидера КНР Си Цзиньпина.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, если Россия действительно хочет прекратить огонь, зачем ждать 8 мая, она должна это сделать немедленно. идея установить временное прекращение огня на месяц с возможностью продления, Москва ни разу так и не ответила на это предложение.

После объявления Путиным нового перемирия на 9 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хотел бы видеть постоянное прекращение огня, добавив, что он все больше разочарован лидерами Украины и России. Это заявление контрастирует с сообщением Трампа в его соцсети Truth Social сразу после встречи с Зеленским в Риме, где он пригрозил России новыми санкциями, потому что Путин обманывает его и не хочет останавливать войну, продолжая обстреливать ракетами украинские гражданские районы, города и поселки.

Вместе с этим, стоит напомнить, что Трамп по-прежнему угрожал России усилением санкций, однако ничего не делал. США все это время оказывали давление исключительно на Украину, еще и заставляя в последние недели согласиться на территориальные уступки, которые администрация Трампа намерена признать де-юре. К тому же Вашингтон фактически выдвинул ультиматум: либо Киев соглашается на предложенный «мирный» план капитуляции, либо США умывают руки и больше не участвуют в дипломатических переговорах об урегулировании войны.

Похоже, что России этого и нужно. В понедельник, 28 апреля, МИД РФ выдвинул свои требования, среди которых: международное признание российскими Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей, Херсонщины и Запорожья; отмена санкций, судебных исков и ордеров на арест; возврат замороженных российских активов и т.д. Ни Украина, ни ЕС на это никогда не пойдут. Поэтому, очевидно, на этой неделе, которую Марко Рубио назвал решающим и критическим, США должны озвучить свою конечную позицию.

Дата публикации 17:04, 28.04.25 Количество просмотров 12 Путинское перемирие! Есть ли шанс на этот раз остановить войну?