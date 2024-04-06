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ВСУ ликвидировали 16 единиц техники на Авдеевском направлении (видео)

ВСУ ликвидировали 16 единиц техники на Авдеевском направлении (видео)

Российский танк / Фото: Скриншот

Наши воины продолжают наносить урон врагу

Так, на Авдеевском направлении ВСУ уничтожили сразу 16 единиц техники. Задание выполнили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ.

Об этом написали Десантно-штурмовые войска Украины.

ВСУ ликвидировали 16 единиц техники на Авдеевском направлении

ВСУ ликвидировали 16 единиц техники на Авдеевском направлении

"Лишь за один день боев, Сичеславцами было отбито 11 атак и вражеских штурмов, уничтожено 16 единиц вражеской техники, из них 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ. Для российских оккупантов это стало очередной "Прохоровкой" по утилизации военной техники", – отметили в ДШУ ВСУ.

Напомним, в ВСУ показали работу пилотов РУБпАК против оккупантов. Наши воины быстро и филигранно ликвидируют технику РФ и ее солдат.

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