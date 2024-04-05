ВСУ показали искусную работу пилотов БпЛА против врага (видео)

Оккупанты не могут укрыться от наших "железных птичек".

Так, в ВСУ показали работу пилотов РУБпАК против оккупантов. Наши воины быстро и филигранно ликвидируют технику РФ и ее солдат.

Кадры обнародовала 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

ВСУ показали искусную работу пилотов БПЛА против врага

"Неважно, какой металлолом тянут с собой оккупанты. Они все равно обречены оказаться в "черном списке". Быстро, качественно и со стилем", — отметили бойцы.

Ранее военный армии РФ показал, как украинский дрон-камикадзе прямо на его глазах добивает один из российских танков на Донетчине. Вражеской машине не повезло участвовать в штурме в составе уничтоженной колонны российских войск.

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