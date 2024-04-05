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ЗСУ показали майстерну роботу пілотів БпЛА проти ворога (відео)

ЗСУ показали майстерну роботу пілотів БпЛА проти ворога (відео)

Окупанти не можуть сховатися від наших "залізних пташок".

Так, у ЗСУ показали роботу пілотів РУБпАК проти окупантів. Наші воїни швидко та філігранно ліквідовують техніку РФ та її солдатів.

Кадри оприлюднила 28-ма ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

ЗСУ показали майстерну роботу пілотів БпЛА проти ворога

ЗСУ показали майстерну роботу пілотів БпЛА проти ворога

"Неважливо, який металобрухт тягнуть з собою окупанти. Вони все одно приречені опинитися у "чорному списку". Швидко, якісно та зі стилем", – зауважили бійці.

Раніше військовий армії РФ показав, як український дрон-камікадзе просто на його очах добиває один із російських танків на Донеччині. Ворожій машині не пощастило брати участь у штурмі в складі вже знищеної колони російських військ.

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