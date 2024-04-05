Як за 2 хвилини почистити оселедець: про цей спосіб мало хто знає

Напевно, жоден смачний обід чи святковий стіл не обходиться без слабосолоного оселедця. Що не дивно, оскільки це один із найулюбленіших продуктів усіх українців. А ще з нього можна зробити безліч страв: салати, закуски, бутерброди, і просто подати на стіл у вигляді порізаних шматочків з цибулею. Розповідаємо, як можна дуже швидко почистити оселедець, не витрачаючи багато зусиль.

Як швидко почистити оселедець від кісток: дієвий спосіб

Спочатку приготуйтеся до чищення риби. Треба взяти ніж, паперові серветки, пінцет і пластикову дошку, бо дерев’яну буде складніше відмити, вона швидко вбирає в себе запах риби.

Як почистити оселедець від шкірки та кісток: покрокова інструкція.

Добре вимийте рибу під проточною водою.

Видаліть голову й нутрощі, ще раз промийте тушку.

Зробіть надріз на спинці й витягніть плавник.

Піддіньте шкірку ножем в місці розрізу і стягніть її з риби, вона легко відділиться.

Потім візьміть рибу за хвіст і відокремте філе від кісток.

Зніміть залишки філе з хребта, тримаючи його двома пальцями.

Наприкінці дістаньте всі кісточки пінцетом й наріжте філе на шматочки.

Як почистити оселедець за 2 хвилини

Це вкрай швидкий спосіб, яким можна скористатися, коли швидко треба подати рибу на стіл.

Добре вимийте оселедець під проточною водою, потім відріжте голову й хвоста. Розріжте черевце риби й дістаньте звідти всі нутрощі, ще раз промийте тушку. Покладіть рибу на обробну дошку, натисніть рукою на оселедця так, щоб він розпластався. Другою рукою потягніть за хребет від хвоста і витягніть його. Таким чином всі кістки будуть на хребті, вам просто залишиться порізати рибу на шматочки.

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