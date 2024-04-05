Як за 2 хвилини почистити оселедець: про цей спосіб мало хто знає

Щоб швидше почистити рибу від кісток, можна скористатися такими методами.
Напевно, жоден смачний обід чи святковий стіл не обходиться без слабосолоного оселедця. Що не дивно, оскільки це один із найулюбленіших продуктів усіх українців. А ще з нього можна зробити безліч страв: салати, закуски, бутерброди, і просто подати на стіл у вигляді порізаних шматочків з цибулею. Розповідаємо, як можна дуже швидко почистити оселедець, не витрачаючи багато зусиль.
Як швидко почистити оселедець від кісток: дієвий спосіб
Спочатку приготуйтеся до чищення риби. Треба взяти ніж, паперові серветки, пінцет і пластикову дошку, бо дерев’яну буде складніше відмити, вона швидко вбирає в себе запах риби.
Як почистити оселедець від шкірки та кісток: покрокова інструкція.
- Добре вимийте рибу під проточною водою.
- Видаліть голову й нутрощі, ще раз промийте тушку.
- Зробіть надріз на спинці й витягніть плавник.
- Піддіньте шкірку ножем в місці розрізу і стягніть її з риби, вона легко відділиться.
- Потім візьміть рибу за хвіст і відокремте філе від кісток.
- Зніміть залишки філе з хребта, тримаючи його двома пальцями.
- Наприкінці дістаньте всі кісточки пінцетом й наріжте філе на шматочки.
Як почистити оселедець за 2 хвилини
Це вкрай швидкий спосіб, яким можна скористатися, коли швидко треба подати рибу на стіл.
Добре вимийте оселедець під проточною водою, потім відріжте голову й хвоста. Розріжте черевце риби й дістаньте звідти всі нутрощі, ще раз промийте тушку. Покладіть рибу на обробну дошку, натисніть рукою на оселедця так, щоб він розпластався. Другою рукою потягніть за хребет від хвоста і витягніть його. Таким чином всі кістки будуть на хребті, вам просто залишиться порізати рибу на шматочки.
Читайте також:
Що покласти до кухонної шафи, щоб надовго позбутися неприємного запаху
Замочіть цибулю перед висаджуванням у цьому розчині – і вона виросте завбільшки з кулак
Насипте ложку цього засобу і залиште на 10 хвилин: навіть найбрудніший унітаз стане білосніжним