ВСУ разбили группу окупантов на Бахмутском направлении (видео)

На Бахмутском направлении по россиянам отработали пилоты подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ни одному оккупанту спастись не удалось.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ разбили группу оккупантов на Бахмутском направлении

Напомним, ВСУ показали, как в очередной раз остановили штурм противника, уничтожив технику и личный состав. Поработали воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, 93-й ОМБр "Холодный Яр" и 52-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады. Кадры зафиксированы на Лимано-Купянском направлении.

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