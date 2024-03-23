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ВСУ разбили группу окупантов на Бахмутском направлении (видео)

ВСУ разбили группу окупантов на Бахмутском направлении (видео)

ВСУ разбили группу окупантов на Бахмутском направлении (видео)

Уничтоженная техника РФ

Враг продолжает нести потери в живой силе.

На Бахмутском направлении по россиянам отработали пилоты подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ни одному оккупанту спастись не удалось.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ разбили группу оккупантов на Бахмутском направлении

ВСУ разбили группу оккупантов на Бахмутском направлении

Напомним, ВСУ показали, как в очередной раз остановили штурм противника, уничтожив технику и личный состав. Поработали воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, 93-й ОМБр "Холодный Яр" и 52-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады. Кадры зафиксированы на Лимано-Купянском направлении.

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