ЗСУ розбили групу окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

На Бахмутському напрямку по росіянах відпрацювали пілоти підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Жодному окупанту врятуватися не вдалося.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ розбили групу окупантів на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, ЗСУ показали, як вчергове зупинили штурм противника, знищивши техніку та особовий склад. Попрацювали воїни 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 93-ї ОМБр "Холодний Яр" та 52-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади. Кадри зафіксовані на Лимано-Куп'янському напрямку.

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