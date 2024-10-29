Выборы в 2025 году: Кучма рассказал, при каких условиях это возможно

Во время войны невозможно обеспечить справедливость выборов.

Проведение выборов в Украине в 2025 году невозможно из-за полномасштабного вторжения со стороны России. Для этого необходимо завершение войны.

Об этом рассказал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, проводимым в условиях войны выборам невозможно обеспечить всенародное выявление, поскольку урну для бюллетеней невозможно доставить в каждый окоп.

"А без голосов сидящих в том окопе это будут не выборы, а кощунство", — отметил Кучма.

Он подчеркнул, что выборы в 2025 году совершенно необходимы, если война закончится.

"Послевоенные выборы вообще вещь непредсказуемая. Усталость и травма общества делают прогнозы по результатам выборов неблагодарным делом", — подытожил бывший президент.

Ранее мы писали, что, по словам Андрея Ермака, проведение выборов возможно после окончания войны, ведь все солдаты должны иметь возможность голосовать.

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