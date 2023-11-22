Вырастут ли зимой цены на мясо, яйца и крупы – прогноз экспертов

В Украине продолжают расти цены на продукты. В супермаркетах подорожали основные виды мяса и яйца. В то же время, цены на крупы начали дешеветь.

Об этом "24 Каналу" рассказали ученые из Института аграрной экономики.

Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец, отметила, что по состоянию на 1 ноября 2023 года говядина, свинина и мясо птицы в продуктовых супермаркетах подорожали на 2,4% — 35,1% по сравнению с 1 ноября 2022 года.

"Однако разные виды мяса подорожали по-разному. Меньше всего за год – подорожала курятина, а больше всего – свинина и сало. Говядина – гуляш и ребра – за этот период прибавила в цене на 13,8 – 16,5 %", – сказала она.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, экономических предпосылок дальнейшего удорожания основных видов мяса пока нет.

Что касается круп, то ученая Института Светлана Черемисин отметила, что в течение октября-ноября ценовая ситуация с крупами продолжает свою положительную динамику удешевления.

"Цена на гречку по сравнению с сентябрем снизилась на 11,9% — до 36,52 гривны за килограмм. Пшено подешевело на 3,4% — до 29,71 гривны за килограмм. Крупы пшеничные упали в цене на 3,6 % — до 16,8 гривны за килограмм. Рис подешевел на 0,9% — до 52,05 гривны. Крупы манки и ячки незначительно подорожали – на 0,5% и 0,2% соответственно", — пояснила она.

Ученые прогнозируют, что зимой 2024 года ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться благоприятной для потребителей. Гречка может подешеветь, цена на муку будет стабильной, а ценовая динамика по другим видам круп (рис, пшено) может испытать незначительные колебания.

Овощи, по словам эксперта Инны Сало, могут подорожать после новогодних праздников.

"На формирование стоимости овощей влияют, прежде всего, объемы их товарного предложения, платежеспособный спрос населения, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо. Ожидается, что после праздников цены на овощи борщового набора могут подняться против тех, которые сейчас. Больше всего вырастет репчатый лук — до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года", — рассказала эксперт.

Напомним, в Украине резко подорожал один из самых важных продуктов.

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