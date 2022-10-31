Взрыв в Бердянске: в городе говорят о подрыве коллаборанта Ищука

Ищук находится в базе "Миротворца" через сотрудничество с оккупантами.

Во временно захваченном Бердянске 31 октября прогремел взрыв, о чем свидетельствовали местные жители. РосСМИ сообщают о подрыве "оккупационного заместителя мэра Бердянска" Павла Ищука.

Об этом говорится в российских медиа.

Взрыв прогремел вечером возле одного из жилых домов. Якобы это сработало взрывное устройство, начиненное металлическими шариками или гвоздями.

Также распространяется информация, что в результате взрыва пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" Павел Ищук. Его якобы доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, что коллаборант Павел Ищук объявлен в международный розыск. Предателю грозит 5-10 лет тюрьмы.

Ищук есть в базе "Миротворца". В частности, через сотрудничество с российским агрессором.

Относительно взрыва в Бердянске городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по предварительным данным, на улице Земской взорвалась газовая труба.

Он также отметил, что есть пострадавшие.

22 октября СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экснардепа Вячеслава Богуслаева. Сотрудники СБУ также задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич". Оба чиновника объявили подозрение в коллаборации и пособничестве государству-агрессору. Если их вину докажут – им грозит пожизненное заключение.

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