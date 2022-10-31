Вибух у Бердянську: у місті говорять про підрив колаборанта Іщука

Іщук є у базі "Миротворця" через співпрацю з окупантами.

У тимчасово захопленому Бердянську 31 жовтня прогримів вибух, про що свідчили місцеві жителі. РосЗМІ повідомляють про підрив "окупаційного заступника мера Бердянська" Павла Іщука.

Про це йдеться у російських медіа.

Вибух прогримів ввечері біля одного з житлових будинків. Нібито це спрацював вибуховий пристрій, начинений металевими кульками чи цвяхами.

Також шириться інформація, що внаслідок вибуху постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" Павло Іщук. Його нібито доставили до лікарні у важкому стані.

Зазначимо, що колаборанта Павла Іщука оголошено в міжнародний розшук. Зраднику загрожує 5-10 років в'язниці.

Іщук є у базі "Миротворця". Зокрема, через співпрацю з російським агресором.

Щодо вибуху у Бердянську міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що за попередніми даними, на вулиці Земській вибухнула газова труба.

Він також зазначив, що є постраждалі.

22 жовтня СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва. Співробітники СБУ також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січ". Обом посадовцям оголошено підозру в колаборації та пособництві державі-агресорці. Якщо їхню провину доведуть - їм загрожує пожиттєве ув'язнення.

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