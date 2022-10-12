СБУ викрила на Херсонщині депутата-колаборанта від "ОПЗЖ"

Депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" підписує незаконні доручення щодо виконання вказівок Кремля у окупованому місті.

Співробітники СБУ викрили депутата міськради Олешек у Херсонській області від забороненої партії "ОПЗЖ", який співпрацював з окупантами.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Зазначається, що чиновник у тимчасово окупованому місті обійняв посаду так званого "першого заступника військово-цивільної адміністрації". Він приєднався до окупантів після захоплення частини регіону.

"Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті" – зазначили у СБУ.

Ситуація на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнила 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

Тим часом колишня працівниця правоохоронних органів погодилась на співпрацю з окупантами та видала росіянам патріотів України. Їй оголошено підозру.