СБУ разоблачила в Херсонской области депутата-коллаборанта от "ОПЗЖ"

Депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" подписывает незаконные поручения по выполнению указаний Кремля в оккупированном городе.

Сотрудники СБУ разоблачили депутата горсовета Олешек в Херсонской области от запрещенной партии "ОПЗЖ", сотрудничавшего с оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Отмечается, что чиновник во временно оккупированном городе вступил в должность так называемого "первого заместителя военно-гражданской администрации". Он присоединился к оккупантам после захвата части региона.

"Он помогает им в материально-техническом обеспечении, в частности, поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также он подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе" — отметили в СБУ.

Ситуация в Херсонской области

Украинская армия с начала октября уволила 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины уволили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед оккупантов маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

Между тем, бывшая работница правоохранительных органов согласилась на сотрудничество с оккупантами и выдала россиянам патриотов Украины. Ей объявлено подозрение.