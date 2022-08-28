Взрывы прозвучали во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне

Во временно оккупированном Мелитополе сообщают о взрывах.
Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
Также речь идет о взрывах во временно оккупированном Херсоне. По предварительной информации, попали по российским военным.
«Жарят орков», «Мелитополь, что-то бахкает» — иронически говорят в соцсетях.
Подтверждения информации или подробности пока нет. Очевидцы утверждают, что взрывы – очень громкие.
Ожидаем официальных сообщений.
Информация уточняется.
Напомним, в этот "хлопок" было известно, что в течение 27 августа ВСУ уничтожили предварительно три склада боеприпасов российских оккупантов в трех областях.
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