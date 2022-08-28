Взрывы раздались в Запорожье и Харьковской области

После полуночи стало неспокойно на Харьковщине и Запорожье.
В Харьковской области после полуночи очевидцы слышали звуки взрывов. Утверждается, что звуки взрывов раздавались именно в области, а не самом городе, – об этом пишут в социальных сетях.
Позже речь шла о том, что взрывы прогремели и в Запорожье.
Также свидетели говорят о взрывах и в Днепропетровской области.
Пока нет подтверждения или подробностей информации.
Берегите себя.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.
Ожидаем официальные сообщения от власти.
Информация уточняется.
Напомним, 27 августа кафиры пытались штурмовать Дементиевку в Харьковской области, но после встречи с ВСУ в панике накивали пятками.
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