Взрывы раздались в Запорожье и Харьковской области

После полуночи стало неспокойно на Харьковщине и Запорожье.

В Харьковской области после полуночи очевидцы слышали звуки взрывов. Утверждается, что звуки взрывов раздавались именно в области, а не самом городе, – об этом пишут в социальных сетях.

Позже речь шла о том, что взрывы прогремели и в Запорожье.

Также свидетели говорят о взрывах и в Днепропетровской области.

Пока нет подтверждения или подробностей информации.

Берегите себя.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Ожидаем официальные сообщения от власти.

Информация уточняется.

Напомним, 27 августа кафиры пытались штурмовать Дементиевку в Харьковской области, но после встречи с ВСУ в панике накивали пятками.

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