За три месяца машиностроители ДТЭК изготовили 3 новых комбайна и 483 тысяч запчастей для обеспечения угледобычи

За три месяца 2026 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 3 новых проходческих комбайна и 483 тысячи запчастей и комплектующих для поддержки украинской угледобычи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В январе-марте 2026 машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 513 единиц горно-шахтного оборудования. Также они выпустили более 483 тысяч запчастей и комплектующих. Среди них — три новых комбайна и три электродвигателя украинского производства», - говорится в нем.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко отметил, что отопительный сезон 2025/2026 годов стал самым сложным для украинской энергетики с начала полномасштабной войны и подтвердил, насколько важен совместный труд для поддержки работы энергосистемы.

«Поэтому уже сейчас важно работать на опережение и готовиться к следующему сезону. Наши машиностроители ежедневно обеспечивают украинскую угледобычу необходимым оборудованием и комплектующими. Это важный вклад в устойчивость украинской энергосистемы», – подчеркнул Фоменко.

Напомним, в 2025 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а за предыдущие три года (2022-2024) - более 18 млрд грн.

Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержку производственных мощностей шахт.

Следующая публикация

